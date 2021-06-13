Лидеры стран Большой семерки (G7) назвали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником. В G7 призвали Москву вывести войска и поддерживаемые ею вооруженные формирования из Украины. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7. "Мы придерживаемся твердой мысли, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку нормандском процесса для обеспечения выполнения минских соглашений", — отмечается в документе. Лидеры G7 подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. "Мы призываем Россию снизить напряженность и действовать согласно своим международным обязательствам, и вывести российские войска и технику от восточной границы Украины и с Крымского полуострова", — уточняется в коммюнике. В Группе семи также призвали Россию и поддерживаемые ею вооруженные формирования на Донбассе к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности к перемирию. "Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощрения дальнейшего прогресса в реформах", — резюмируется в документе. Напомним, ранее представители ЕС в ОБСЕ отвергли российский нарратив о якобы "внутреннем" характер конфликта на востоке Украины. РФ является стороной этого конфликта, а не "посредником". Отметим, ранее сообщалось, что Москва блокирует продолжение миссии ОБСЕ на границе Украины с Россией. Европейские журналисты считают, что после 31 июля Международный наблюдателей вообще больше не будет на границе с РФ. Ранее также стало известно, что боевики в Донбассе заглушили дрон ОБСЕ дальнего радиуса.