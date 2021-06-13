Лидеры группы семи (G7) призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека. От G7 потребовала прекратить дестабилизационную поведение и вмешательство в демократические процессы в других странах. Об этом говорится в проектах коммюнике G7, выдержки из которого приводит Bloomberg. "Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свою дестабилизационную поведение и злонамеренные действия, включая вмешательство в демократические системы других стран, а также (призываем — ред.) Выполнить свои международные обязательства в области прав человека", — отмечается в проект. При этом лидеры G7 выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. "Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. Мы будем продолжать взаимодействовать там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес", — подчеркивается в документе. Китай лидеры Группы семи призвали уважать и соблюдать права человека и основные свободы. Также Пекину было указано на важность поддержания мира и стабильности в Тайваньского пролива. Лидеры G7 выразили "серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях" и выступили против любых односторонних попыток изменить настоящее расклад сил в регионе. Напомним, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о готовности Лондона к диалогу с Москвой. Однако министр предупредил Россию об ответе на враждебные действия. Отметим, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет "угрозу номер один" для страны. Также министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал ООН принять меры против систематического нарушения прав человека в России.