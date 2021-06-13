Гороскоп на середину июня говорит о том, что напряженный период пойдет на спад. Однако до полного спокойствия еще далеко — ретроградный Меркурий находится в активной фазе. Могут быть срывы в планах, неожиданные встречи, проблемы и повторение ситуаций из прошлого. Астрологи рассказали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю, с 14 по 21 июня. Об этом сообщается на портале Lunday. овен Первая половина недели будет активной и получится наверстать то, что давно откладывалось. Встречи с друзьями будут плодовиты, а свидания — удачными. Влюбленным Овнам звезды обещают взаимное чувство. Среда и четверг пройдут в обычных хлопотах, а в пятницу могут потянуться неприятности — не начинайте ничего нового. Выходные тоже будут не очень приятные, постарайтесь побыть в покое. Телец В понедельник и вторник откажитесь от свидания — ждет неудача. Все романтические встречи переносите на среду или четверг. Конец недели посвятите рутинной делам, их много накопилось. Запланируйте встречу с родственниками, но будьте осторожны — возможна напряженная атмосфера в общении с близкими. Близнецы Энергии и жизнерадостности будет достаточно, направьте ее 14 и 15 числа в нужное русло. Ваша жизненная активность, страсть к общению помогут извлечь пользу. В середине недели будьте осторожны в общении с партнером — могут возникнуть конфликты на почве необоснованной упрямства. Но к выходным ситуация наладится, и дни пройдут в гармонии. рак На этой неделе Раки смогут существенно улучшить свое финансовое положение. В понедельник поступит предложение о повышении или выгодную сделку, удачными станут собеседования. Если хотели сделать покупку — пользуйтесь расположением звезд. До пятницы продлится благоприятный период, а вот конец недели может принести неприятный сюрприз. В воскресенье возможны счастливые изменения в личной жизни. Лев Звезды подарят свое покровительство и это проявится в решимости, положительных изменениях в профессиональной деятельности и личной жизни. В середине недели возможна удача в финансовых делах. Пятница и суббота пройдут удачно, а вот в воскресенье будьте осторожны — возможны ссоры. Дева Плохое настроение и неуверенность испортят настроение и работу в начале недели. Напряженность будет и в общении с близкими. В среду ситуация начнет улучшаться и везти начнет буквально во всем. Используйте этот период для важных начинаний и воплощения в жизнь своих идей. Конец недели порадует денежными сюрпризами. Весы Месяц принесет Весам взаимную любовь, и они смогут сполна насладиться чувствами. Пришло время помириться с близким человеком, проведать старых друзей и завести новых. Именно старые друзья неожиданно предоставят вам поддержку или дадут очень полезный совет. Со среды до субботы все начинания будут удачными. На воскресенье запланируйте покупки. Скорпион Держитесь в стороне от любых конфликтов на этой неделе. Не рискуйте, поскольку поссоритесь со всеми в своем окружении. Будьте внимательны при любых расчетах. В середине недели возможна встреча со старым знакомым. В пятницу обратите внимание на покупки и ждите хороших новостей. Стрелец В начале недели сможете реализовать планы, связанные с карьерным ростом и предпринимательством. Вам поможет дипломатичность, ловкость и умение вовремя использовать компромиссы в свою пользу. В середине недели возможен ряд трудностей. На выходных постарайтесь насладиться заслуженным отдыхом. Козерог Месяц придаст вам энергии и напористости и это даст сил осуществить на этой неделе 90% всего задуманного. С 14 по 17 июня можете рассчитывать на благоприятный исход дела в различных инстанциях. Не планируйте важную встречу на будний день или на субботу — есть риск конфликтов. На выходных постарайтесь посетить друзей. водолей В начале недели возможны задержки в делах и провокации. В середине недели ситуация наладится, но общая тенденция будет еще напряженной. В пятницу и субботу появится возможность проявить себя. А вот в воскресенье стоит остаться дома — это поможет наладить общение с близкими и избежать неприятностей от неожиданных встреч. рыб С понедельника рыбы увязнут в хлопотах и делах, но настроение от этого хуже не станет. Со среды постарайтесь не планировать ничего серьезного, в том числе и дорогие покупки. Есть риск алкогольного или пищевого отравления. Пятницу и субботу посвятите отдыху, а в воскресенье займитесь составлением планов и целей на будущее. Напомним, ранее мы писали о том, что эти три знака зодиака летом ждет невероятная денежная удача.