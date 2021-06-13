Американское космическое агентство NASA обнародовало фото сверхтяжелой ракеты. На ней астронавты вскоре полетят на Луну. Об этом сообщает BBC. Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде опустили 65-метровый основной ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив таким образом все три основных элемента ракеты.

Фото: ракета, на которой полетят на Луну (NASA) Миссия называется "Артемида-1". Эта ракета выведет к Луне космический корабль нового поколения "Орион". Астронавтов в нем пока не будет, поскольку НАСА хочет сначала испытать всю систему в беспилотном режиме и только потом, в 2023 году, запустить ее с людьми на борту. Напомним, в NASA показали впечатляющие фото крупнейшего спутника Солнечной системы. Ранее сообщалось, что вертолет NASA прислал фото с Марса. Он по 62,8 секунды пролетел более ста метров к югу к новому месту посадки. Отметим, Европейское космическое агентство объявило о миссии на Венеру — EnVision.