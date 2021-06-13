Коронавирус мутировал и это привело к изменению его основных симптомов. Ученые говорят, что головная боль, боль в горле и насморк — теперь частые симптомы COVID-19. Об этом сообщает Mirror. При этом Всемирная организация здравоохранения по-прежнему перечисляет три контрольных признаки вируса: лихорадку, непрерывный кашель и потерю вкуса и запаха. Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор заявил, что индийский вариант коронавируса у молодых людей сейчас больше похож на простуду. Он также добавил, что люди должны проходить тестирование, если они думают, что у них простуда. Это поможет сдержать любое возможное распространение COVID-19. По данным экспертов, кашель был наиболее распространенным симптомом в начале пандемии, и он был у 46% инфицированных пациентов. "С начала мая мы изучаем основные симптомы, и они уже не такие, как раньше", — отметили ученые. Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил обеспокоенность по поводу распространения Delta-варианта коронавируса. Он также отметил, что менее оптимистичен относительно ослабления карантина, которые запланированы с 21 июня. Мы также писали о том, что главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, когда делать прививки после перенесенного COVID-19.