Большое маковое поле зацвело у Овидиополь Одесской области. Маки уже несколько дней привлекают внимание не только жителей ближних местностей, но и туристов со всей Украины. Многие едут туда, чтобы устроить яркую фотосессию или просто прогуляться и насладиться невероятной красотой. Предлагаем и вам окунуться в эту красоту, отраженную фотографом Артуром Тумановым. Снимки он опубликовал на своей странице в Facebook. В Мукачево уничтожили туристический объект: люди стояли в очередях, чтобы сделать фото

Фото: поле маков под Одессой (facebook.com/arthur.tumanov) Отметим, что на некоторых фотографиях видно тропы, вытоптанные людьми. Некоторые пользователи, к слову, не разделяют всеобщего восхищения от этих красивых снимков. "Действительно красиво, но … Это поле засеяно одной из зерновых культур, наверное. Тогда, по отношению к основной растения, мак является сорняком, а следовательно его соседство снизит урожайность. Это во-первых. Во-вторых, присутствие мака в собранном зерне несет дополнительные материальные затраты, так как его нужно будет очищать от семян мака ", — написала в комментариях Людмила Кушниренко.

А вам понравились эти фото, на которых показана красота украинской земле? Комментируйте в нашем Facebook! Читайте и о том, как пройти по одному из самых живописных в мире маршрутов вдоль двух морей в Турции.