В Ровенской области врачам пришлось принимать роды у женщины прямо в лесу. Роженицу виз в больницу ее знакомый, но они заблудились. Прибывшим медикам не оставалось ничего другого, как принять ребенка в машине. Об этом сообщили в Facebook Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи. Необычная появление на свет новой жизни произошло 12 июня в час ночи. Медики получили сообщение на линию "103", что водитель с роженицей в авто заблудился. "Меня попросили отвезти в родильное в Заречном. Мы в селе Храпин … Дороги фактически нет. Я не доеду. У женщины начались роды (37 неделя). Я не знаю что делать", — рассказал мужчина, звонил. Бригада "скорой" помощи выехала на вызов, но тут возникла другая сложность — человек толком не мог объяснить, где находится. Схватки усиливались, а вокруг — только темный лес. Проехав почти 20 км по бездорожью медики увидели автомобиль с беременной. Но на момент приезда родовая деятельность уже началась. Перенести женщину в карету медицинской помощи возможности не было, поэтому фельдшеру пришлось принимать роды прямо в машине. Все, к счастью, закончилось хорошо. На свет появился мальчик весом 3100 граммов. С роженицей, как и с ребенком все в порядке. Ранее мы писали, что в Киеве врач "принимал" роды дистанционно через Skype.