Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения. Порошенко напомнил, что благодаря контрнаступления тогда удалось освободить две трети оккупированного Донбасса. Об этом Порошенко написал в Facebook. "7 лет назад мы разрушили сценарий Путина и выбили" русский мир "из Мариуполя. Это было начало большого наступления на российского агрессора и его террористов. Я горжусь тем, что отдал приказ на контрнаступление, благодаря которому две трети оккупированного Донбасса спаси избавлены от бандитов, мародеров и преступников ", — написал он. Он подчеркнул, что Украина возвращала свое. 7 лет назад мы разрушили сценарий Путина и выбили «русский мир» из Мариуполя. Это было начало большого наступления на … Posted by Петр Порошенко on Sunday, June 13, 2021 "Вооруженные силы, Нацгвардия, добровольцы в течение двух месяцев освобождали города и села. Я горжусь тем, что как Верховный Главнокомандующий отдал этот приказ о контрнаступлении", — отметил он. Порошенко также напомнил, что те времена стали решающими для украинского Приазовья. "Спасибо нашим защитникам и мужественным мариупольцам, всем, благодаря кому города пришел мир. Вечная Слава героям, которые погибли в боях, и которые сейчас продолжают защищать Украину от врага Слава Украине! И Слава украинскому Мариуполю!" — написал Порошенко. Напомним, сегодня в Мариуполе по случаю седьмой годовщины освобождения города от пророссийских оккупантов организовали марш украинских бойцов.