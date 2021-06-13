Вы уже привыкли, что вам вечно не достает энергии, а постоянная усталость уже не кажется чем-то необычным? Не спешите присваивать себе это чувство, возможно, вам просто не хватает определенных продуктов, отвечающих за энергию. Эндокринолог Екатерина Григорьева в своем Instagram напомнила, что жизненную силу следует научиться извлекать из многообразия пищи, которая нас всем доступна. Продукты, которые положительно влияют на уровень энергии: яйца Источник незаменимых аминокислот, витаминов А, Д, В2, В5, В12, фосфора, кальция, селена, железа и цинка, лецитина, омега-3 жирных кислот. Содержат холин — предшественник ацетилхолина, который участвует в передаче импульсов от нервной клетки к мышечной, входит в состав мембран всех клеток. шпинат Нерастворимая клетчатка, природный сорбент и детоксикант. Корм для полезной микрофлоры кишечника, а значит — работает на иммунитет.

Еда, которая несет в себе энергию (фото: instagram.com/paulaordovas) морская рыба Чем активнее клетки насыщаются кислородом, тем бодрее мы себя чувствуем. Недостаток Вит В12 затрудняет транспорт кислорода, ослабляет организм и приводит к быстрой утомляемости. Заполняет В12 морская рыба, например, скумбрия, треска, сельдь. Металлы, гормоны и антибиотики: нутрициолог рассказала, чем опасна рыба субпродукты Доступный источник белков, жиров, а также триптофана, который очень важен для глубокого здорового сна, который дает нам силы каждый новый день. Ягоды фиолетового цвета Ежевика, черника, черная смородина, голубика, шелковица, слива, черноплодная рябина, ирга, черемуха, жимолость, терн, черная малина, темный крыжовник. Такой цвет им обеспечивают антоцианы — флавоноиды с мощными антиоксидантными свойствами. Фиолетовые ягоды — это спасение для всех, кто постоянно испытывает физические или умственные нагрузки и ведет активный образ жизни. Ранее бьюти-эксперт рассказал, как делать массаж сухой щеткой от целлюлита.