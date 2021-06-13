13 июня православные христиане отмечают день святого Ерма (Еремея) Далматского, апостола от семидесяти, который жил в I в. Епископ, как свидетельствуют церковные предания, обладал даром пророчества и исцеления. В народе праздник получил название день Еремея бобовника или Еремея Розпрягальника. Дата связана с окончанием в это время сезон сева в полях, когда нужно было распрягать лошадей и давать им отдых. Согласно легендам, святой Ерм проповедовал в Далмации на Балканского полуострова. Он пострадал за Веру, отказавшись поклониться языческим идолам по требованию местного правителя, за что был казнен после жестоких пыток — ему отрезали голову. Христианам удалось забрать тело мученика и тайно похоронить. Именины в этот день отмечают: Борис, Роман, Филипп, Кристина, Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария. Традиции этого дня Издавна на украинских территориях в эту дату было принято заниматься повседневными делами или просто отдыхать. Хозяйке на огороде высаживали бобовые культуры. Также люди уделяли время дома, семьи, устраивали посиделки в кругу друзей или родных. На Еремея девушки готовили приданое на свадьбу. По традиции в этот день лошадей баловали сладостями, которые добавляли в пищу, или просто кормили их с руки. Также этих животных купали, водили без вуздечки.Що запрещалось делать 13 июня По поверью, если на Еремея запрячь лошадь, то он заболеет и вскоре упадет, поэтому в этот день крестьяне даже при острой нужде пытались ходить пешком или откладывали дела на завтра. В этот день нельзя ссориться с соседями и близкими, иначе еще долгое время не сможете помириться. Главные приметы этого дня Если утром в этот день стоит туман, значит летом будет много грибов. Если сегодня ночь теплая, значит будет хороший урожай овощей. Если кукушка громко кует, значит скоро установится хорошая погода. Если дождь идет сегодня, значит, урожай будет небогатым. Пауки начали 13 июня плести паутину — жди потепления. Напомним, ранее мы рассказывали, когда празднуется Троица 2021, и которые важны традиции и запреты этого большого праздника. Добавим, что недавно мы сообщали о том, что в Украине хотят отменить перенос рабочих дней.