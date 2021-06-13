В июле 2021 нас ждет довольно спокойный месяц, в котором нет дополнительных праздничных выходных дней. Так что те, у кого не предусмотрена отпуск, смогут продуктивно поработать в этот период. Сколько будет выходных и рабочих дней в июле, которые важны даты мы будем отмечать — читайте ниже в нашем материале. Количество выходных и рабочих дней в июле 2021 Всего во второй месяц лета 31 календарный день, из них 22 — рабочих и 9 — выходные дни. Месяц начнется с четверга, а закончится субботой. Дополнительные праздничные или сокращены дни не предусмотрены. Выходными днями в июле станут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 число.

Коллаж РБК-Украина: календарь на июль 2021 Все праздники в июле 2021: 1 июля — День архитектуры Украины 2 июля — День работника Государственной налоговой службы Украины 4 июля — День Военно-Морских сил Украины 6 июля — День войск ПВО Вооруженных сил Украины 7 июля — День работника природно-заповедного дела 11 июля — День рыбака; Всемирный день народонаселения 12 июля — Всемирный день бортпроводника 16 июля — День бухгалтера 18 июля — День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, Международный день Нельсона Манделы 25 июля — День флота Украины; День работников торговли 28 июля — Международный день борьбы с вирусными гепатитами; День PR-специалиста 30 июля — День системного администратора Отметим, что июль является одним из месяцев, в которых не предусмотрено дополнительных дней для отдыха. К таким кроме летнего месяца относятся также февраль, сентябрь, ноябрь, а в этом году был и апрель-за позднего Пасху. Ранее мы писали о все праздники и выходные в июне 2021.