Святослав Вакарчук расстался со своей женой Лялей Фонаревой, после 20 лет совместной жизни. Украинский поэт и продюсер Евгений Рыбчинский намекнул, что артист завязал отношения с Лялей через развитие своей музыкальной карьеры. Об этом Рыбчинский написал на своей странице в Facebook, сообщает "Главком". Он рассказал, что знает Святослава и Ляля с середины 90-х. Вакарчук в то время как раз начинал свою карьеру вместе с группой "Океан Эльзы", и он пытался зацепиться за любую возможность, чтобы попасть в телевизор. Ляля же была женой его друга стилиста Владимира Тарасюка. "Статус Славы тогда был достаточно неопределенный, сотни таких мальчишек пытались взять штурмом" Мелораму "и" Территория А ". Кому-то повезло, а кому-то меньше, селяви. А статус Фонаревой наоборот: жена владельца салонов VT, модного, перспективного и влиятельного стилиста", — написал Рыбчинский. Он также упомянул, что новость о том, что Ляля ушла от Тарасюка в Вакарчука многих удивила. "Тогда это был странный выбор. А для Славы — это была едва ли не первая в жизни победа, по которой потом пошли и ведомость, и популярность и богатство, и влиятельность и все остальное", — добавил он. Рыбчинский отметил, что все когда-то заканчивается, включая молодость, красоту и популярность. "Хочется выразить респект Ляли, которая приложила все усилия, чтобы сделать из Славы звезду, отдала лучшие годы жизни, оставаясь вечно в тени его" звездности ", и за 20 с лишним лет не вышла замуж и не спекулировала фамилией мужа как многие другие. Уверен , она и сейчас остается в тени. Поскольку в Ляли есть достоинство. А у Вакарчука — все остальное ", — добавил он. Интересно, что после публикации Рыбчинский все же удалил свой пост. Вокарчук и Фонарева вместе воспитывают дочь Диану, которая является для музыканта падчерицей. Напомним, экс-супруга Позитива высказалась об изменах и настоящую причину развода. Ранее звезда "МастерШеф" сообщила о разводе и показала последняя фото с мужем.