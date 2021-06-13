Роутер в загородном доме сильно отличается от аппарата, который устанавливают в обычных квартирах. У него есть ряд особенностей, которые помогают обеспечить доступ в Интернет по всей территории участка. Как правильно выбирать роутер для дачи и загородного дома, рассказали специалисты GSM. Как выбрать роутер В городе проблем с доступом обычно нет, но за городом это проблема — кабель за город обычно не тянут, а спутник — слишком дорого. Но есть нюансы, которые помогут найти подходящий аппарат. Тип подключения. Самый оптимальный вариант для загородной местности, где нет благ цивилизации — роутер с поддержкой 3 G / 4 G и соответственно — слотом для SIM-карты. Такая конструкция повышает мобильность устройства, его можно возить за собой. Однако не все такие аппараты могут дать необходимую скорость и стабильность соединения. Также нужно учитывать тарифы мобильного оператора и зону покрытия сети. Если к участку протянут оптоволокно, то лучше использовать именно его. Сейчас уже во многих отдаленных поселках есть широкополосную связь. Но итоговая скорость будет зависеть от выбранного тарифа, провайдера и возможностей сетевой карты. Стандарт. Скорость обмена данными зависит не только от провайдера — большую роль играют стандарты Wi-Fi. Самые актуальные-802.11 ах (Wi-Fi 6). Он сможет обеспечить скорость передачи данных до 11 Гбит / с.однак роутер с Wi-Fi 6 сейчас не так часто доступны в продаже. Кроме того, для выхода на такие скорости оборудования не так много — только флагманские смартфоны и ноутбуки. Поэтому для дачи подойдут более простые варианты, с поддержкой прошлых стандартов: 802.11 n — до 600 Мбит / с и 802.11 ac — до 6, 77 Гбит / с. Все протоколы имеют обратную совместимость, то есть эти роутеры могут раздать интернет даже старом ноутбуке, который поддерживает 802.11 g. Если хотите аппарат с прицелом на будущее, то берите маршрутизатор с Wi-Fi 6. Частота диапазона. На скорость также влияет частотный диапазон и многие роутеры работают на популярной частоте 2,4 ГГц. Поэтому в многоквартирных домах они могут мешать друг другу, и пользователи часто сталкиваются со снижением скорости и обрывами соединения. На даче такой проблемы не возникнет, но при условии, что у вас не будут часто собираться большие компании гостей и все при этом будут висеть в сети. Двухдиапазонные роутеры используют более свободную частоту 5 ГГц. Такой аппарат подойдет для дома, где живет много людей и всем нужен Интернет для работы или развлечений. Однако сигнал 5 ГГц отличается более высокой чувствительностью — стены и перекрытия снижают его радиус действия. С этим можно бороться с помощью установки репитеров, которые поддерживают нужную частоту. Площадь участка, количество и тип антенн. За городом доступ к Интернету требуется не только в доме, но и на участке. Поэтому важно правильно рассчитать ее площадь, поскольку разные роутеры способны обеспечить разный радиус действия сети. Чем больше территория — тем мощнее должен быть оборудования. На сигнал также влияют и антенны — они бывают внутренними и внешними. Лучше брать роутер с внешними антеннами — их можно при необходимости заменить более мощными. Важная и количество — чем больше, тем лучше распространяется сигнал. И хорошо, если их можно направить в разные стороны. Но учитывайте, что возможности вашего провайдера антенны не улучшат, если интернет сначала слабый, то сотня антенн не заставит его летать. Если участок большой, то на нем обязательно будут "мертвые" зоны — стоит установить репитеры или несколько роутеров с поддержкой Mesh. Это специальная система из нескольких устройств, которая позволит получить стабильный сигнал по всей территории и ваш гаджет будет просто переключаться в ближайшее роутера. Управлять этой системой несложно. Безопасный доступ. Для максимального комфорта стоит учесть еще несколько деталей. Если вам часто приезжают гости, то стоит поставить маршрутизатор с протоколом защищенной настройки соединения WPS. Вам не придется постоянно сообщать пароль от Wi-Fi всем гостям, а достаточно будет нажать кнопку на роутере и состоится подключение всех устройств. Автономность. Перебои с электричеством за городом случаются гораздо чаще, поэтому стоит задуматься о покупке роутера с возможностью автономного питания. них установлена литий-ионная батарея, которая поддержит работу роутера к 6:00 без электричества. Также стоит приобрести ИБП, чтобы от внезапного отключения не пострадали и другие приборы в доме. Как установить роутер на даче правильно Стены и перекрытия, металлические предметы, зеркала и электроприборы сильно ослабляют мощность сигнала — ставьте роутер подальше от них. Не стоит ставить роутер в подсобное помещение и на расстоянии от дома — сигнал будет обрываться. Сигнал обычно идет низ и в стороны, поэтому есть смысл поставить маршрутизатор на втором этаже и ближе к центру дома. Если роутер будет установлен на улице, то нужно выбирать аппарат с защитой от влаги. Направление антенн имеет значения. Если их две, то нужно одну поставить под углом в сторону, а вторую вертикально. Роутер с внутренними антеннами не нужно ставить вертикально, например, в книжный шкаф — только горизонтально и на открытом пространстве. Напомним, ранее мы писали о том, насколько безопасны трендовые игрушки "поп т" и "Симпл-Димпл".