Сегодня Украина стартует на чемпионате Европы-2020. Подопечные Андрея Шевченко вечером сыграют против фаворита нашей группы-сборной Нидерландов. Подробнее о предстоящей встрече — в материале РБК-Украина. К бою готовы Кадровых проблем в желто-синих перед встречей с Нидерландами нет. По словам Шевченко Виктор Цыганков уже восстановился и готовится к поединку в общей группе. Также наставник отметил готовность к матчу и Тараса Степаненко. При этом о составе коуч украинской сборной говорить не стал. "Я о составе говорить не буду. Я определился с ним на 99 процентов, но состав Вы узнаете завтра перед игрой", — сказал Шевченко. При этом главный тренер Украины отметил, что атмосфера в команде прекрасная, а футболистам не нужна дополнительная мотивация. "У нас есть четкий план. Современный футбол требует определенного баланса и в обороне, и в атаке. Если мы завтра будем придерживаться его, правильно защищаться и атаковать, думаю, у нас будут шансы … достичь того положительного результата, на который мы будем заслуживать ", — добавил Шевченко. Схема от Нидерландов В свою очередь наставник оранжевых Франк де Бур даже раскрыл то, по какой схеме Нидерланды планируют играть с Украиной. "Мы всегда стараемся играть в доминирующий футбол, и мы также хотим делать при схеме в 3-5-2. Мы хотим контролировать игру, и тогда вингбекы должны располагаться достаточно высоко. Мы все равно начинаем против Украины по 3-5-2, а потом будем смотреть по ходу игры. Может быть, мы также начнем из схемы 4-3-3. Пока я не решил ", — сказал де Бур. При этом за Нидерланды точно с Украинской не сыграет один из основных центрбеков Маттейс где Лигт, который неделю назад повредил пах. "Мы не хотим им (где Лигтом — ред.) Рисковать, потому что у нас впереди еще будут два ответственных матча на групповом этапе. Если бы этот матч был решающим, мы могли бы попробовать поставить его в состав", — заявил де Бур. прогноз букмекеров Букмекеры особенно в Украине не верят — на победу желто-синих дают коэффициент до 6.7, на победу Нидерландов — 1.61, на ничью — 3.9. возможны склады УКРАИНА Бущан — Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко — Степаненко- Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Зубков — Яремчук Нидерланды Стекеленбург — где Врэй, Тимбер, Блинд — Думфрис, Ф. де Йонг, где Роон, Вейналдум, Вейндал — Деппа, Вегхорст где смотреть Поединок пройдет в Амстердаме на "Йохан Кройф арене". Транслировать в Украине поединок будет ТРК "Украина" и телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2". Начало матча в 22:00. Напомним, накануне старта Евро-2020 разгорелся скандал форме национальной сборной Украины через расположенное лозунг "Героям слава". Также РБК-Украина писало, что вчера во время матча Дании и Финляндии в лидера датчан Кристиана Эриксена прямо на поле остановилось сердце. Медики с помощью дефибриллятора спасли датчанина, его состояние стабилизировалось.