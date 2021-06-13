Страны "Большой семерки" (G7) намерены вести дела с Китаем в различных сферах с позиции силы и соблюдая единой линии. В коммюнике саммита G7 2019 проблема отношений с Пекином не была включена. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS. "Сложные отношения (с Китаем — ред.) Практически во всех странах" Большой семерки ". В одних сферах мы враждебные, в других — конкуренты, а в третьих — кооперативные. Но общий знаменатель — мы должны иметь возможность иметь дело с Китаем во всех этих областях, исходя из позиции силы и единой линии ", — сказал Блинкен. Госсекретарь отметил, что в 2019 году в итоговое коммюнике саммита G7 Китай не упоминался. "Я думаю, что (включение Китая в заявление ред.) Свидетельствует о том, что страны обеспокоены многими действиями Китая. Это сложные отношения между почти всех стран Группы семи", — добавил он. Напомним, лидеры G7 призвали Россию и Китай уважать и соблюдать права человека. От G7 потребовала прекратить дестабилизационную поведение и вмешательство в демократические процессы в других странах. Отметим, ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил о готовности Лондона к диалогу с Москвой. Однако министр предупредил Россию об ответе на враждебные действия. Как сообщало РБК-Украина, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет "угрозу номер один" для страны.