Лидеры стран Группы семи (G7) призвали к продолжению расследования происхождения коронавируса. Оно должно проводиться под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом лидеры G7 заявили в совместном коммюнике по итогам саммита, передает Bloomberg. "Мы также призываем к своевременному, прозрачного, научно обоснованного расследования происхождения COVID — 19 под руководством ВОЗ, в том числе как было рекомендовано экспертами, в Китае", — говорится в документе. Напомним, в ходе саммита G7 обсуждалась версия лабораторного утечки COVID-19. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, она будет более тщательно проверена на втором этапе расследования. Отметим, ранее сообщалось, что Евросоюз на саммите G7 поддержит США по расследованию пандемии COVID в Китае. До этого у ВОЗ заявляли, что теория о лабораторном Происхождение COVID-19 не исключается.