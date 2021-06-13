В штате Огайо в США произошли два инцидента со стрельбой. В Кливленде убиты три человека, ранены шестеро. В городе Цинциннати при стрельбе пострадали четыре человека. О об этом сообщает Fox News. Среди раненых в Цинциннати — дети шести и восьми лет. Их госпитализировали в критическом состоянии. Двое других пострадавших — мужчины в возрасте 18 и 19 лет. Ведется розыск преступников. Никаких подробностей инцидента в Кливленде не приводится. Стрельба в Огайо произошла на фоне аналогичных инцидентов в двух местах Техаса. В Остине были ранены по меньшей мере 14 человек, в Далласе пострадали пять человек, в том числе четырехлетний ребенок. Напомним, ранее в Техасе произошла стрельба на базе Военно-воздушных сил США, пострадавших в результате стрельбы не было. До этого в штате Флорида (США) в ночной клуб подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.