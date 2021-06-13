В Киеве загорелся прицеп с посылками "Новой почты", которые должны были развозить. Инцидент произошел в субботу утром на территории столичного терминала почтового оператора — в Жулянах. Об этом 12 июня сообщает ТСН. По информации компании, возгорание произошло из-за одной из посылок в прицепе. Это и привело к возгоранию других, пламя разрасталось. На место происшествия прибыли пожарные ДСНС, и пожар удалось локализовать и полностью потушить. В "Новой почте" обратились с просьбой о посылок, и настоятельно призвали не отправлять никаких запрещенных грузов, поскольку это может привести к очень серьезным негативным последствиям. Возместят убытки клиентам "Новой Почты" В компании отметили, что объявленная стоимость посылок, которые были в контейнере, будет компенсирована клиентам. "Компания выплатит компенсации клиентам согласно объявленной стоимостью отправления. Просим клиентов соблюдать правила оказания услуг и не отправлять запрещенные к перевозке грузы, ведь это может навредить здоровью людей или другим отправлением", — сказали в "Новой Почте".

В Жулянах у Киева горели посылки "Новой почты" (фото: t.me/dtpkievua) Как сообщалось, в апреле в Киеве мошенник воровал из посылок прямо в отделении "Новой Почты", и в полиции показали видео преступления. Напомним, что ранее на Николаевской дороге в Одессе произошел пожар в отделении "Новой Почты", и тогда очаг возгорания находился на крыше.