Многотысячная акция против помилования каталонских политиков-сепаратистов, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году, проходит в Мадриде. На митинг вышли около 25 000 человек. Об этом сообщает испанская радиосеть La Cadena SER. Акция протеста началась в центре Мадрида на площади Колумба около полудня (13:00 по Киеву). Участники митинга вышли с испанскими флагами. Они призывают к отставке премьер-министра Педро Санчеса, а также выступают против помилования осужденных политиков сепаратистов Каталонии. "Мы просим вас не продавать национальный суверенитет за горстку голосов. Свободно и без гнева, за Испанию, Конституции и за справедливость, Испания — так и прощает — нет", — сказал, обращаясь к собравшимся лидер Народной партии, член Конгресса депутатов Испании Пабло Касадо. Напомним, в конце мая Верховный суд Испании выступил против помилования каталонских политиков, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в начале октября 2017 года. Среди инициаторов плебисцита — тогдашний лидер Женералитата Каталонии Карлос Пучдемон. Правительство в Мадриде назвал референдум и его результаты неконституционными. Отметим, в октябре 2019 Верховный суд Испании приговорил к длительному тюремному заключению девяти каталонских политиков, включая Пучдемона и общественных деятелей за попытку сепаратизма. Такое решение вызвало протесты в Каталонии. В октябре 2019 лидер Каталонии Ким Торра выступал с заявлениями в необходимости проведения нового референдума за независимость Каталонии в течение следующих двух лет. В регионе планируют провести новый референдум до 2021 года.