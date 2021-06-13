В Мариуполе (Донецкая область) 13 июня прошел военный парад, приуроченный к 7-летию освобождения города от российских наемников. В нем приняли участие подразделения Нацгвардии, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины и других силовых структур, а также курсанты и ветераны. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины. "Семь лет назад произошло одно из самых значительных и важных побед украинских военных над пророссийскими вооруженными формированиями. Именно 13 июня 2014 около 05:00 защитники Украины, бойцы подразделений МВД и Национальной гвардии Украины, начали операцию по освобождению полумиллионного города на побережье Азовского моря — Мариуполь ", — говорится в сообщении. В честь 7-летней годовщины в Мариуполе прошел военный парад. Центральной площадью города маршем прошли колонны подразделений Нацгвардии, Вооруженных сил Украины, Нацполиции, Госпогранслужбы и другие представители силовых органов, а также курсанты и ветераны. В праздничных мероприятиях приняли командующий Нацгвардией генерал-полковник Николай Балан, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) генерал-полковник Михаил Коваль, представители ведомств системы МВД, журналисты и жители Мариуполя. После марша на Театральной площади состоялось торжественное награждение защитников Мариуполя. "Сегодня мы чтим годовщину, ставшей выдающимся не только для Мариуполя, но и для всей Украины", — сказал Балан. Он отдельно обратился к бойцам полка "Азов", поблагодарив их за службу: "Помните, что это ваш родной город и какой — житель этого города и региона — это наш собрат, к которому надо относиться как к своей родной ребенка или как к своим родителям ". В пресс-службе Нацгвардии напомнили, что 13 июня 2014 года в Мариуполе была проведена активная фаза спецоперации по освобождению города. "Украинская защитники, которые на тот момент опирались в первую очередь и патриотизм и мотивацию, а не на преимущества в оснащении, ликвидировали ключевые опорные точки врага и восстановили контроль над городом", — говорится в сообщении.

Фото: военный парад в Украине (facebook.com/otueast) Напомним, в феврале 2015 году в ходе наступления сил антитеррористической операции от Мариуполя в направлении Новоазовска линия фронта отодвинута на восток на 20 километров. Как сообщал советник министра обороны Василий Будика, миссия ОБСЕ, которая работала осенью 2014 года в районе Мариуполя, на 80% состоящей из представителей России.