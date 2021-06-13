В Нигерии вооруженные похитители скота убили 53 жителей шести сел в северо-западном штате Замфара. Преступники напали на фермеров на полях и преследовали тех, кто пытался спастись. Об этом сообщил представитель полиции штата Мохаммед Шеху, передает AFP. Бандиты передвигались на мотоциклах. Часть убитых похоронили в соседнем городе, чтобы избежать повторных приступов во время церемонии. 14 тел отправили в столицу штата, города ГУСО. Власти направили дополнительные полицейские силы. Последние два года участились случаи нападения в Нигерии. Преимущественно преступления связаны с финансовой выгодой. Так, с декабря было похищено более 850 студентов. Большинство из них отпустили после получения выкупа. Напомним, 30 мая боевики в Нигерии похитили учеников Исламской школы в городе Тегин. Речь шла как минимум о 150 школьников. Вооруженные группы, которые похищают людей для получения выкупа, в последние месяцы провели серию рейдов по школам и университетах на севере Нигерии, похитив более 700 студентов. Отметим, тела двух испанских и одного ирландского журналистов были обнаружены на востоке Буркина-Фасо (Западная Африка). РБК-Украина писало, что в начале апреля на юго-востоке Нигерии вооруженные боевики напали на тюрьму. В результате более 1800 заключенным удалось сбежать.