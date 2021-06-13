В Москве объявили дополнительные выходные на следующей неделе. Это произошло из-за ухудшения ситуации с коронавируса в российской столице. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу московского мэра. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочее всю следующую неделю. Выходные дни объявлены с 15 по 19 июня. "Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизнь людей, сегодня мной подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 с сохранением заработной платы для работников", — заявил Собянин. Таким образом, длительные выходные в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня, уточнил мэр. Кроме того, с 13 по 20 июня будет прекращена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. Кафе и развлекательным заведениям запретят работать ночью. Также в больших парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката и другие объекты отдыха. Москвичам разрешат в парках только гулять. Собянин заявил, что это связано с ростом заболеваемости коронавируса. "За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась. Количество вновь выявленных больных ковидом подскочила до пиковых значений прошлого года", — заявил мэр. Отметим, что за минувшие сутки в Москве обнаружили 6701 случай заражения COVID-19, что стало максимальным значением с начала года. Напомним, что в Польше наоборот ослабляют карантин. Правда, делать это будут постепенно. Также сообщалось, что ослабить карантин хотят и в Литве. Там барам и ресторанам разрешили работать дольше.