В техасском Остине (США) неизвестный мужчина устроил стрельбу в развлекательном центре. На данный момент известно о не менее 13 раненых. Об этом пишет Associated Press. Сообщается, что стрельба произошла в центре города. По словам начальника полиции Джозефа Чакона, ее устроил человек, но мотивы пока неизвестны. Он отметил, что полицейские изучают видеонаблюдения и другие доказательства. Стрельба произошла в популярном районе с барами и ресторанами. Среди 13 раненых двое находятся в критическом состоянии. "Наши офицеры отреагировали очень быстро. Они смогли немедленно принять меры по спасению жизни многих из этих пострадавших", — добавил Чакон. Он подчеркнул, что некоторые офицеры сами возили пациентов в больницу из-за хаоса на месте стрельбы. Напомним, ранее в Техасе произошла стрельба на базе военно-воздушных сил США, пострадавших в результате стрельбы не было. До этого в штате Флорида (США) в ночной клуб подъехали трое неизвестных и открыли огонь по собравшимся на концерте. В результате стрельбы два человека погибли, более 20 получили ранения.