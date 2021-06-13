В Украине продолжалась мрачная и холодная погода повлекла уменьшение огурца на рынке, и как следствие — рост цен. Об этом сообщает EastFruit. Так, после достаточно резкого снижения цен из-за дождей в Украине дорожает огурец. Какая цена на огурцы в Украине? В целом цена на огурец сейчас формируется в пределах 10-18 грн / кг, что в среднем на 26% дороже, чем неделей ранее. Кроме того, на сегодня стоимость огурцов в Украине в среднем в 2,2 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Производители говорят, что при улучшении погодных условий ситуация на рынке огурца может резко измениться в противоположную сторону. Также огурцы из летних теплиц заметно уменьшилась. Все из-за снижения темпов сбора урожая из-за холодной и пасмурную погоду. Что известно об огурцах? Огурец возбуждает аппетит, помогает усваивать пищевые продукты, улучшает пищеварение. Огурец противопоказан людям, страдающим язвой или гастритом, потому, что огурец повышает кислотность желудочного сока. Кроме того, в них много клетчатки, однако она не усваивается человеческим организмом, но клетчатка контролирует работу кишечника, выводя холестерин из организма. Как мы ранее писали, в Одессе цены на черешню бьют рекорды, там берут 7 гривен за только чтобы попробовать. Также сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий нынешней клубничный сезон опоздал, и цена на ягоду кусается.