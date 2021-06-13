Цена на газ в Украине могут повысить. Это будет, если Российская Федерация решит прервать транзит "голубого топлива" через Украину. Об этом советник министра энергетики Елена Зеркаль заявила в эфире телеканала "Украина 24". По ее словам, Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые нужны Европе сейчас. "Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой — никто не знает", — рассказала советник министра. В условиях прерывания транзита газа через территорию Украины этой зимой, по словам Елены Зеркаль, "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ". "Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся" , — отметила Зеркаль. Напомним, в материале РБК-Украина "Как Россия достраивает" Северный поток-2 "и на что надеется Украина" эксперты отметили, что санкции против оператора "Северного потока-2" могут быть возвращены. Отметим, стало известно, сколько потеряет Украина от остановки транзита газа из России.