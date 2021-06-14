15 июня во всем мире отмечают День распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей (World Elder Abuse Awareness Day).

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА .

Этот день был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году.

В ООН отмечают, что пожилые люди относятся к категории незащищенных граждан.

В Организации отмечали, что по подсчетам, начиная с середины 1990-х годов число пожилых людей на планете должно удвоиться в течение 30 лет, то есть до 2025 года до 1,2 миллиарда человек.

К числу проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди, относят плохое поведение в домашней среде со стороны родных и близких, что становится причиной психологических травм и страданий.

Кроме того, пожилые люди могут чувствовать физическое насилие, сексуальное и финансовое давление, выражающиеся в недоброжелательному и халатном отношении со стороны персонала медицинских учреждений, органов социальной защиты и др.

В ООН призывают вспомнить о человечности и терпимость и не дать пожилым людям, чувствовать себя ненужными и брошенными.

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