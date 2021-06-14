Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе, за сутки 14 июня два раза нарушили режим полного прекращения огня. К счастью, в результате вражеских обстрелов, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Сводку опубликовал пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

Обстрелы боевиков были зафиксированы в районе Новотошковского. Враг открывал огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Также оккупанты два раза обстреляли украинские позиции вблизи Водяного, что на Приазовье. Пророссийские наемники вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

«Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет», — указано в сообщении.

Украинские бойцы открывали огонь в ответ на обстрелы вражеских войск.

«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК, применяя установленный координационный механизм», — говорится в сообщении.

А за минувшие сутки, 13 июня, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Как мы уже рассказывали ранее, фильм «Атлантида» украинского режиссера Валентина Васяновича о событиях на Донбассе после победы Украины получил кинопремию «Золота Дзиґа».

А тем временем, лидеры стран Большой семерки (G7) назвали Россию стороной конфликта на Донбассе, а не посредником. В G7 призвали Москву вывести войска и поддерживаемые ею вооруженные формирования из Украины.