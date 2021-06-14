Погода на этой неделе изменится в большинстве областей. Так, в западных и северных областях — тенденция к уменьшению осадков, а вот на остальной территории пока еще продолжаются кратковременные дожди.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, при этом температурные показатели остаются достаточно комфортными.

Во вторник, 15 июня, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди грозы. Ближайшей ночью в Карпатах, а днем ​​в южной части страны — значительные дожди. В дневные часы днем в Украине — грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с (кроме запада и севера).

Температура воздуха ночью +10-17, а днем прогреется до +​​20-27 градусов.

В Киеве и области 15 июня — переменная облачность. Местами кратковременный дождь, грозы.

Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14-16, а днем до +​​24-26 градусов.

Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев, на 9 часов утра 14 июня составила 20,4 градусов.

Как мы уже рассказывали ранее, погода в Украине 15 июня не будет сильно отличаться от сегодняшней — практически во всех областях дожди, но при этом завтра будет тепло.

А тем временем, 14 июня в Карпатах выпал снег.