Диетологи назвали фрукты , которые могут негативно сказаться на фигуре и стать причиной набора лишнего веса.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Медицина 2.0.

В первую очередь это авокадо. Этот высококалорийный плод в 100 г содержит около 160 калорий.

На втором месте идет виноград — в 100 г винограда могут содержаться 67 калорий и 16 граммов сахара, что может привести к увеличению веса.

Третье место занимают сухофрукты, в 100 г которых могут содержаться 450-500 калорий.

Четвертое место — бананы, которые в 100 г имеют около 150 калорий, что составляет около 37,5 г углеводов.

И на пятом месте оказался манго. Этот тропический фрукт содержит скрытые калории, которые могут помешать похудению.

Диетологи рекомендуют с осторожностью употреблять сладкие фрукты, ведь они достаточно калорийны.

Вместе с тем, ранее известная диетолог и блогер Альбина Комиссарова развенчала миф о фруктах и их вред для похудения. Она отмечала, что фрукты и сахар не одно и то же и кроме фруктозы, они богаты клетчаткой, которая замедляет всасывание медленных углеводов.