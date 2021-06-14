Сборная Украины по футболу стартовала на чемпионате Европы-2020 с поражения — украинцы проиграли в матче против Нидерландов.

Поединок в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» завершился со счетом 3:2 и это при том, что до 75-й минуты украинцы вели в счете 0:2. На 79-й минуте уже была ничья 2:2.

Свой следующий матч Сборная Украины проведет 17 июня против Северной Македонии (16:00).

Несмотря на проигрыш, Украина запомнится зрителям торжественным исполнением гимна болельщиками, которые смогли попасть в Амстердам. И, хотя людей было немного, голоса украинцев были слышны.

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал Украину переделать форму сборной, а именно убрать слоган «Героям слава!». При этом ранее сообщалось, что Европейский футбольный союз (УЕФА) не станет запрещать новую форму сборной Украины. Команда Андрея Шевченко должна была играть в форме, на которую нанесены карта Украины с оккупированным Крымом и приветствием «Слава Украине! Героям слава!».