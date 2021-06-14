Практический каждый человек, заказывая услугу или совершая покупку некого товара, предварительно ищет информацию о людях, товарах или компании в Интернете.Именно поэтому, онлайн-репутация бренда становится все более важной для успешной и эффективной работы. Она прямо влияет на имидж, лояльность аудитории, что в свою очередь, влияет на прибыль.Дмитрий Бабинчук, эксперт по стратегическим коммуникациям и управлению репутацией рассказывает о том, как работает управление репутацией в сети Интернет.“SERM (Search Engine Reputation Management) – это управление репутацией в выдаче поисковых систем. Это комплекс мероприятий, направленный на формирование положительного облика компании/бренда/личности/товара в ТОПе выдачи”.Например, для вывода бренда в топ выдачи, в сети публикуется большое количество положительного контента ( статьи, интервью, обзоры), и, таким образом, негативная информация о вашем бренде будет опускаться вниз по выдаче. А чем ниже в поисковой системе находится такая информация, тем меньше отрицательного влияния на вас она будет оказывать.То есть, SERM-управление репутацией представляет собой активную работу с первыми страницами поисковых систем по вашим запросам.В результате качественной работы и замещения негатива, при поиске по ключевым для вашего бренда запросам, человек не будет видеть отрицательных отзывов или какой-либо негативной информации.Медиаменеджер Дмитрий Бабинчук напоминает, что, эффективность SERM-мероприятий окажет максимальный эффект только в случае комплексной работы. Поскольку, если не заниматься устранением причин появления большого количества негатива, даже формирование позитивного образа бренда в Интернете, может не показать долгосрочного результата.Резюмируя, плюсы Searching Engine Reputation Management заключаются в следующем:

формирование положительной репутации бренда на первых позициях выдачи в поисковых системах

нейтрализация негативных упоминаний бренда в поисковой системе;

выявление проблем бренда, которые оказывают негативное влияние на работу.

Ранее, эксперт Дмитрий Бабинчук рассказывал, в чем заключается работа над построением собственного бренда и почему реанимация репутации — важнейший пункт.