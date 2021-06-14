Месячные тарифы на газ в Украине пересчитают с 1 июля. Эксперты отмечают, что цены на голубое топливо хоть и незначительно, но снизятся.

Сейчас стоимость кубометра газа колеблется от 8 до 13,5 грн. При этом, согласно данным Украинской энергетической биржи, в июле средневзвешенная цена с НДС составляет уже около 7,1 грн за куб.

Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко в комментарии «Обозревателю» предполагает, что тарифы в июле снизятся, но незначительно:

«Сейчас я не вижу оснований, чтобы значительно снижались цены. Да, будет более низкий тариф, но сделают его временно, может на месяц. Насколько я знаю, в Минэнерго рассматривают несколько вариантов. Витренко, еще когда был министром, разрабатывал вариант снижения тарифа на 1 грн за куб. Сейчас уже Минэнерго говорит, что нужно ровняться на европейские цены. Но все будет зависеть от Минфина, на что они готовы пойти».

Отметим, украинцы, которые подписали годовые тарифы на газ, изменения в цене не почувствуют. При этом при желании можно перейти от месячного на годовой тариф и наоборот.

Напомним, накануне газоснабжающие компании обнародовали базовые годовые и месячные тарифы на газ в июне. Они будут колебаться в пределах 13 гривен за кубометр.

Ранее координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко отмечала, что стоимость газ за месяц уже в июне может быть установлена в пределах 12 грн за куб м. В то же время, шансов на то, что газ существенно подешевеет за лето, пока нет.