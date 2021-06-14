Саммит НАТО призвал РФ прекратить поддержку боевиков на востоке Украины и использовать агрессивную и безответственную ядерную риторику. А кроме того, Россию призвали отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Соответствующее заявление содержится в коммюнике по итогам саммита НАТО.

«Мы призываем Россию прекратить поддерживать конфликт финансовой и военной поддержкой военизированных формирований на востоке Украины. Мы подтверждаем нашу полную поддержку специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины», — указано в документе.

Участники саммита подчеркнули важность обеспечения полного и безопасного доступа миссии ОБСЕ на все территории Украины, включая Крым и украинско-российскую границу.

«Мы призываем Россию прекратить наращивание военной активности и ограничение навигации в частях акватории Черного моря. Мы также призываем прекратить препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам», — отметили на саммите.

В то же время лидеры Альянса подтвердили открытость к диалогу с РФ в рамках Совета Россия-НАТО, подчеркнув, что блок не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.

Напомним, Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — ЭОР) 12 июня прошлого года. Это стало подтверждением необратимости евроатлантического курса страны.

Как мы уже рассказывали ранее, Зеленский заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий по членству в НАТО.