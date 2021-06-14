Все области Украины по-прежнему находятся в «зеленой» зоне карантина, но этом не значит, что правительство сняло все ограничения.

В частности, в «зеленой» зоне остается обязательным ношение масок в общественном транспорте и помещениях.

Кроме того, в «зеленой» зоне действуют такие ограничения:

перевозка пассажиров только на сидячих местах,

разрешено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 кв. м или с заполнением помещения на две трети мест,

кинотеатры и учреждения культуры можно заполнять на две трети,

кафе и рестораны могут работать круглосуточно.

Отметим, «зеленую» зону объявили, поскольку заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает падать. Сейчас показатель заболеваемости – менее 75 случаев на 100 тыс. жителей в последние 14 дней. В среднем по стране этот показатель – 58 на 100 тыс. человек. Коэффициент выявления – количество позитивных тестов на 100 человек – менее 20%. В среднем по Украине он упал до 3,3%.

Как сообщалось ранее, в Украине за прошлую неделю (7-13 июня) были вакцинированы от COVID-19 330 375 человек. Первую дозу получили 238 695 человек, 2 дозу — 91 680.

Украинцы, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, но это не будет так называемый «иммунный паспорт»/«COVID-сертификат». Его сейчас только разрабатывают в Украине и за рубежом.