Оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, которого задержали в Минске, в очередной раз заявил на камеру о том, что признательные показания он якобы давал не под давлением.

Основатель Telegram-канала NЕХТА выступил перед камерами в Минске в понедельник, 14 июня. Пресс-конференция была организована МИДом Беларуси. Так, по его словам, «в заложниках» оказались его родители, а не он.

Также Протасевич прокомментировал и свои травмы на руках, которые были видны на записанном с ним интервью государственного телеканала.

Он сказал, что «даже не будет комментировать, так как это смешно».»Следы на руках – это следы от стяжек в момент задержания. Это единственное, что было», – утверждает политзаключенный.

Журналист рассказал, что он в порядке, чувствует себя хорошо, однако его родители якобы оказались «в заложниках».

«Они в Польше в условиях информационного вакуума. Их просто используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели», – сказал Протасевич.

Рассказал он и о своем отношении к главе Беларуси Александре Лукашенко.

«Я могу честно и открыто сказать перед всеми камерами: я не буду политическим сторонником президента. Да, я его уважаю как человека, который смог выстоять перед всем тем натиском, который начался летом и продолжается до сих пор. Но я не буду сторонником президента», – заявил задержанный журналист.

Как мы уже рассказывали ранее, телеканал ОНТ обнародовал фильм об оппозиционном журналисте и одном из создателей Telegram-канала NEXTA Романе Протасевиче. Провластный канал утверждает, что Протасевич принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе добровольческого батальона «Азов».

Тем временем, родители Протасевича обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они просят помочь освободить сына и остановить Александра Лукашенко.