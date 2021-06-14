Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину якобы в стягивании военнослужащих и военной техники на оккупированный Донбасс.

Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу NBC, которое опубликовала пресс-служба Кремля. По его словам, часть американского контингента якобы перебросили к южным границам РФ.

«Сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает еще — и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу», — утверждает Путин.

Путин добавил, что сейчас проходят учения из-за чего часть американских военных перебросили к южной границе РФ.

«А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?», — заявил он.

Ранее Путин заявлял, что российские войска стянули к границе Украины, поскольку РФ проводит военные учения на своей территории.

Как мы уже рассказывали ранее, российский президент Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией».

А также Путин предположил, что его преемником может стать человек, который критически относится к действующему главе страны. Но Путин готов поддержать того, кто предан стране.