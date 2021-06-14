В Украине хотят отменить свободную экономическую зону «Крым«, которая была создана в 2014 году. Так, украинцы, которые живут на оккупированном полуострове, получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории государства, в том числе в ОРДЛО.

Законопроект еще разрабатывается в Верховной Раде, но принять его за основу хотят уже до начала саммита «Крымской платформы» в августе, передает Обозреватель.

В 2014 году, до вторжения РФ на полуостров, Верховная Рада приняла закон о создании сроком на 10 лет свободной экономической зоны «Крым».

Полуостров получил статус свободной таможенной зоны коммерческого, сервисного и промышленного типа. То есть, с материковой части Украины в Крым разрешили провозить товары без растаможки.

Кроме того, из-за статуса СЭЗ «Крым» украинцы на полуострове считаются иностранцами:

с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы;

не взимается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование;

не имеют доступа к банковским услугам в Украине;

не смогут получать пенсию в Украине.

«Де-юре в 2014 году, когда, к сожалению, произошла оккупация Крыма, был принят закон о СЭЗ «Крым», им фактически признали аннексию Крыма. Юридически мы об этом не говорим, но в финансовом плане к СЭЗ относимся как к территории другого государства», – рассказал глава фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Сейчас в Раде разрабатывают законопроект, которым автоматически отменят свободную экономическую зону «Крым». Жители полуострова будут подпадать под действие закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», который, в частности, не позволит ввозить и вывозить товары военного назначения. По новому закону на временно оккупированных территориях:

общегосударственные, местные налоги и сборы, военный сбор не взимаются;

налогоплательщики не обязаны подавать декларации и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов;

не проводятся контролирующими органами документальные и фактические проверки;

приостанавливается начисление штрафных санкций (штрафов) и/или пени за несвоевременное погашение денежных обязательств и другие нарушения налогового законодательства.

предприниматели, которые проживают на территории Крыма, получат право уплачивать единый взнос добровольно.

Как мы уже рассказывали ранее, послы Евросоюза продлили запрет на инвестирование в оккупированный Россией Крым.

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