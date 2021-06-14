Закон об упрощенной растаможке «евроблях» вступает в силу с 15 июня.

Документ был опубликован в издании «Голос Украины».Какие авто подпадают под упрощенную растаможку

Речь идет об автомобилях, которые ввезли физические лица на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и которые находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Установлено ограничение на упрощенную растаможку авто, с года выпуска которых прошло более 5 лет.

По этой процедуре нельзя растаможить авто, соответствующие кодам УКТ ВЭД 8702 (ТС, предназначенные для перевозки 10 человек i больше) и 8711 (мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды).

Растаможить можно только автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее «Евро2» но не походить из страны-агрессора.

Участник боевых действий может растаможить авто на Еврономер по новой процедуре в течение 270 дней, при условии документального подтверждения его пребывания свыше 90 дней непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил с 15 мая.

Отметим, закон предоставляет поручение Кабинету министров внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о направлении в этом году поступлений от налога на добавленную стоимость, акцизного налога, уплаченных в соответствии с этим документом, на вакцинацию от COVID-19.Формула растаможки

В течение 180 дней с момента вступления в силу закона авто будут растомаживать по следующей формуле:Ставка = ставка базовая Vе Fе

В этой формуле ставка базовая — ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется исходя из количества лет, прошла с года изготовления авто, до года определения ставки налога.

Vе — ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. сантиметрах на коэффициент, составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно); 0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — с объемом двигателя от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно); 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — с объемом двигателя от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно); 0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — с объемом двигателя от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно); 0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя — с объемом двигателя более 5000 куб. сантиметров.

В этой формуле Fе — ставка налога в евро за 1 единицу транспортного средства.Она составляет для транспортных средств

оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизм — 0,0 евро;

оснащенных двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) — 100 евро;

оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунный механизм или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими) — 0,0 евро.