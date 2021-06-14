Украина готова обсуждать вопрос компенсаций за потери от запуска российского газопровода «Северный поток-2«.

Такое заявление в интервью изданию Welt сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

При этом он подчеркнул, Украина не обязательно согласится на компенсацию: «Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы это рассмотрим. Но мы не обязательно согласимся на то, что нам предложат».

Одновременно с этим глава МИД отметил, что российский газопровод прежде всего представляет угрозу безопасности Украины: «А потому мы говорим, что газопровод должен быть использован как рычаг, чтобы побудить Россию к конструктивной роли в мирном процессе на востоке Украины».

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал реализацию проекта газопровода «Северный поток-2» уже свершившимся фактом. При этом он отмечал, что США и Германия обсуждают возможное возмещение для Украины потери транзитных платежей.

Директор по взаимодействию с госорганами и международными организациями Оператора ГТС Ольга Белькова поясняла, что Украина будет терять от остановки транзита газа из России не менее 1,5 млрд долларов в год.

