День Святой Троицы в народе известный также как Троицу. В 2021 году этот праздник отмечается 20 июня. Троица не имеет постоянной даты, а зависит от даты празднования Пасхи.

НАРОДНАЯ ПРАВДА расскажет о традициях праздника и о том, что нельзя делать на Троицу.

На 50-й день после Пасхи, Святой Дух, который символизирует триединство Бога, сошел в виде огненных языков на апостолов, учеников Иисуса Христа и Деву Марию. Он наделил апостолов даром говорить на разных языках.

Святая Троица символизирует собой единство Святого Духа, Бога-Отца и Бога-сына.

Всю неделю после Троицы называется Зелеными праздниками, поскольку в эти дни Бог создал землю и покрыл ее зеленью.

Накануне праздника, в субботу, в церквях проходят всенощное бдение. Этот день также является поминальным: люди в храмах ставят свечи за упокой усопших родственников.

С утра на Троицу в церквях проводят праздничные литургии. На утренней службе освящают воду, траву и веточки деревьев, которые затем служат украшением для храмов и домов.

После праздника траву и веточки засушивают и хранят весь год — по поверью, они защищают дом от неприятностей и болезней.

К Троицы дом необходимо убрать, навести порядок и приготовить праздничные блюда.

На Троицу принято ходить на кладбище, оставляя угощение на могилах умерших родных.

В этот день нельзя работать и убирать, злиться и ругаться. Нельзя стричься, вязать, плести, вышивать. Запрещенные работы на земле, так как она в этот день считается именинницей и ее нельзя беспокоить. Нельзя купаться в реках и озерах, иначе русалка может забрать с собой на дно.

Разрешается свататься, а свадьба проводить нельзя.