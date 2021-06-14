Троица 2021, или как еще называют этот день — Днем сошествия Святого Духа — один из двенадцати главных православных праздников. Праздник ежегодно отмечается на 50 день после Пасхи. С Евангелием, апостолы с этого дня стали проповедовать на разных языках мира, поскольку на них сошел Святой Дух.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, в этом году Троица выпадает на 7 июня.

У католиков Троица не совпадает с Пятидесятницей (днем сошествия на апостолов Святого Духа).

Официальное Троицу как праздник установили в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Именно тогда утвердили догмат о равенстве и единосущии всех Божьих человек. Славяне стали отмечать Троицу позже — через 300 лет после крещения Руси (конец XIII — начало XIV вв.)

Лучшие поздравления на Троицу 2021

Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные охранники всегда были за спиной. Чтобы грусть, печали и невзгоды рассеялись и уступили место мира, радости и покоя. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!

Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей! Раскройте окно, впустите лето и святое благословение Пусть Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом только душевный покой, крепкое здоровье и веру в лучшее.

Поздравляю с православным праздником всех христиан Святой Троицы! Пусть Божья благодать сойдет с небес и одарит тебя своим счастьем, здоровьем и радостью. Пусть вера всегда сопровождает твой путь и укрывает от всех невзгод. Пожелай любви и счастья ближним и Бог благословит тебя.

В праздник Троицы вам желаю

Много радости, добра,

Пусть море солнца подарит

Погожий летний эта пора!

В праздник Троицы желаю

Много радости, добра,

Море солнца пусть подарит

Эта летняя пора.

Думать только о хорошем,

Добрые дела творить.

В день дождливый и погожий

Жизнь всего благодарить.

Светлый ангел взглядом нежным

Путь твой будет облучать,

Добротой своей безграничной

От беды оберегать.

Напомним, как сообщалось ранее, традиционно в нашей стране 6 июня отмечают День журналиста. 25 мая 20 лет назад Леонид Кравчук подписал Указ, которым приказал установить в Украине новый праздник.

Традиционно 9 июня во всем мире отмечают Международный День друзей (International Friends Day).

В первый день лета, 1 июня, традиционно отмечается Международный день защиты детей, который является одним из старейших праздников, основанных на международном уровне.