Троица 2021, или как еще называют этот день — Днем сошествия Святого Духа — один из двенадцати главных православных праздников. Праздник ежегодно отмечается на 50 день после Пасхи. С Евангелием, апостолы с этого дня стали проповедовать на разных языках мира, поскольку на них сошел Святой Дух.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, в этом году Троица выпадает на 7 июня.
У католиков Троица не совпадает с Пятидесятницей (днем сошествия на апостолов Святого Духа).
Официальное Троицу как праздник установили в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Троице. Именно тогда утвердили догмат о равенстве и единосущии всех Божьих человек. Славяне стали отмечать Троицу позже — через 300 лет после крещения Руси (конец XIII — начало XIV вв.)
Лучшие поздравления на Троицу 2021
Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные охранники всегда были за спиной. Чтобы грусть, печали и невзгоды рассеялись и уступили место мира, радости и покоя. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!
Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей! Раскройте окно, впустите лето и святое благословение Пусть Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом только душевный покой, крепкое здоровье и веру в лучшее.
Поздравляю с православным праздником всех христиан Святой Троицы! Пусть Божья благодать сойдет с небес и одарит тебя своим счастьем, здоровьем и радостью. Пусть вера всегда сопровождает твой путь и укрывает от всех невзгод. Пожелай любви и счастья ближним и Бог благословит тебя.
В праздник Троицы вам желаю
Много радости, добра,
Пусть море солнца подарит
Погожий летний эта пора!
В праздник Троицы желаю
Много радости, добра,
Море солнца пусть подарит
Эта летняя пора.
Думать только о хорошем,
Добрые дела творить.
В день дождливый и погожий
Жизнь всего благодарить.
Светлый ангел взглядом нежным
Путь твой будет облучать,
Добротой своей безграничной
От беды оберегать.
Напомним, как сообщалось ранее, традиционно в нашей стране 6 июня отмечают День журналиста. 25 мая 20 лет назад Леонид Кравчук подписал Указ, которым приказал установить в Украине новый праздник.
Традиционно 9 июня во всем мире отмечают Международный День друзей (International Friends Day).
В первый день лета, 1 июня, традиционно отмечается Международный день защиты детей, который является одним из старейших праздников, основанных на международном уровне.