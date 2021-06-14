По состоянию на 14 июня все области Украины находятся в «зеленой» зоне по показателям заболеваемости COVID-19. Это позволило отнести страну к зоне такого же уровня эпидопасности по критериям Европейского Союза.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Все области Украины находятся в «зеленой» зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в «зеленую» зону. Имеем показатель 74,71 случая заражения на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии в 75 случаев», – сообщил премьер.

Также, на сегодняшний день, более 1,4 миллиона украинцев получили первую прививку против COVID-19 и более 238 тысяч человек – две дозы.

А также Украина уже получила суммарно 4 млн 850 тысяч доз вакцин разных производителей.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что после подтверждения всех контрактов на поставку препаратов, вместе с программой COVAX, государство получит до конца лета более 10 млн различных вакцин. Ими планируют иммунизировать 5 млн граждан.

Как мы уже рассказывали ранее, вакцинация от COVID-19 в Украине скорее всего будет проводиться каждый сезон.

А также, совет ЕС разрешили иностранцам, которые прошли полную вакцинацию (получили 2 дозы) против COVID-19 одной из одобренных в ЕС вакцин, могут свободно передвигаться в пределах Евросоюза.