В Украине зафиксирован спад пандемии COVID-19, однако новая волна коронавирусной инфекции ожидается в осенне-зимний период. Однако в летний период, уровень заболеваемости будет более-менее стабильным.Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко «Новому времени«, спад COVID-заболеваемости в летние месяцы был прогнозированным, а такая динамика характерна как для Украины, так и для большинства стран мира.

«Сейчас эпицентр, который был в Индии в предыдущие месяцы, в частности в апреле-мае, перемещается в страны Южной Америки: «горят» Бразилия и Аргентина, а в других странах отмечается стабилизация», – пояснил Ляшко.

Значительное снижение новых случаев COVID-19 в летний период наблюдается и в Украине, и в большинстве европейских стран.

«Мы прогнозируем, если не будет никаких дополнительных мутаций коронавируса, то в летний период у нас продолжится стабилизация уровня заболеваемости с потенциальным ростом в осенне-зимний период», – сообщил Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что при снижении заболеваемости нельзя продолжать те жесткие меры, которые внедряются при значительном росте количества новых случаев и госпитализированных.

Напомним, 14 июня в Украине официально подтверждено уже 2 223 978 случаев COVID-19. Из них 420 обнаружены за прошедшие сутки. Меньший суточный «прирост» больных в Украине был более года назад.

Как мы уже рассказывали ранее, все области Украины по-прежнему находятся в «зеленой» зоне карантина, но этом не значит, что правительство сняло все ограничения.

Это позволило отнести страну к зоне такого же уровня эпидопасности по критериям Европейского Союза.