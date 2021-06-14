Уровень бедности среди работающих украинцев составил 42,4% по итогам 2020 года. В 2021 году на улучшение ситуации рассчитывать не приходится.

Соответствующую информацию обнародовало информационное управление аппарата Верховной рады.

«По результатам первого полугодия 2020 года уровень бедности по абсолютному критерию (расходы, ниже фактического прожиточного минимума) среди работающего населения составляет 42,4%. То есть такая доля работающего населения не могла обеспечить достойную жизнь себе и своей семье», — заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

А заведующая сектором исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмила Черенько подчеркнула, что в 2021 году не ожидается улучшение ситуации.

В октябре 2020 года Всемирный банк прогнозировал, что экономический кризис приведет к повышению уровня бедности в Украине. Для снижения бедности необходим устойчивый экономический рост.

Как мы уже рассказывали ранее, количество безработного населения в Украине составило по 1,8 млн человек, а занятого населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет и старше в IV квартале 2020 года составило 15,7 млн человек.

Тем временем, война на Донбассе, коррупция и безработица — оказались самыми главными проблемами, которые тревожат жителей Украины.