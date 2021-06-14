13 июня в Харькове 17-летний парень выпал из кабины подвесной канатной дороги прямо на проезжую часть, где его переехал микроавтобус.Newsroom сообщает, что все произошло на улице Новгородской.

Начальник Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Харькова Виктор Забашта подтвердил, что на дорогу упал парень, после чего его переехал микроавтобус. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

В СМИ есть информация, что парень якобы пытался свести счеты с жизнью и был в этот момент нетрезв. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы.

https://www.youtube.com/watch?v=KPQ0x1zUdA4

Как сообщалось ранее, в Херсонской области произошло смертельное ДТП — погибла семья, двое взрослых и ребенок. Еще один ребенок находится в тяжелом состоянии. Как стало известно, в аварии погибли члены ВО «Свобода» Эдуард и Марина Жмутские, а также их младшая дочь — шестилетняя Злата.

В Ирпене Киевской области утром 12 июня произошло ДТП с участием маршрутки. В аварии пострадали пять человек.