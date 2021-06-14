Вакцинация от COVID-19 в Украине скорее всего будет проводиться каждый сезон. На сегодняшний день, этот вопрос изучают эксперты, рассказали в Министерстве здравоохранения.

Подробности озвучил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «НВ«.

«Мы готовимся к этому (ежегодной вакцинации, — ред.) и параллельно ведем ряд переговоров о подписании контрактов на поставку вакцин в 2022-2023 годах», — отметил он.

Так, Минздрав уже обратился к Национальной технической группе экспертов, которая работает вместе с мировым сообществом и отслеживает все клинические исследования, научные данные о продолжительности иммунитета.

«Как только будут четкие подтверждения и понимание, что иммунитет длится год-два года, из этого и будет выходить стратегия Министерства здравоохранения по ежегодной вакцинации и периоду, когда лучше вакцинироваться», — подчеркнул Ляшко.

Ранее министр здравоохранения рассказал, что до конца лета Украины получит более 10 млн доз вакцин от COVID-19.

Как мы уже рассказывали ранее, совет ЕС разрешили иностранцам, которые прошли полную вакцинацию (получили 2 дозы) против COVID-19 одной из одобренных в ЕС вакцин, могут свободно передвигаться в пределах Евросоюза.

Тем временем, в Украине за прошлую неделю (7-13 июня) были вакцинированы от COVID-19 330 375 человек. Первую дозу получили 238 695 человек, 2 дозу — 91 680.