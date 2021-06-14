В российском Новосибирске произошел взрыв с пожаром на автозаправочной станции (АЗС). В результате взрыва травмы получили не меньше 16 человек.

Как сообщает ТАСС, огонь на АЗС продолжают тушить.

Представитель компании «Еврогаз» сообщил, что пожар начался во время заправки автомобиля. На видео видно, что взрыв был мощный. Площадь возгорания составила 800 кв. м.

Пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности, всего было слышно пять взрывов. Пострадали 16 человек, среди них двое пожарных.

Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

https://www.youtube.com/watch?v=x0Zj80mPmDI&feature=emb_title&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB

Возле АЗС перекрыли шоссе. Автомобилистам рекомендуют искать альтернативные пути объезда. Также перекрыты трамвайные пути.

https://www.youtube.com/watch?v=x0Zj80mPmDI&feature=emb_title&ab_channel=%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB

https://www.youtube.com/watch?v=NkumZbweFeU

Как мы уже рассказывали ранее, один человек погиб, 16 получили травмы в результате ДТП, в которое попал чешский микроавтобус с туристами из Украины. Чрезвычайное происшествие произошло 14 июня в Румынии.

А также, по меньшей мере 12 человек погибли во время масштабного взрыва газа в городе Шиян, провинция Хубэй в центральном Китае