Законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении Верховная Рада примет либо до конца июля, либо в сентябре.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Он считает, что голосов для принятия документа хватит, но отмечает другую угрозу:

«Я думаю, что первое чтение проголосуем. У нас есть системные противники этой идеи, они угрожали «заспамить» документ правками. Будем вести переговоры. В конце концов, этот закон гораздо жестче, чем те версии, что были до этого. Ведь было несколько законопроектов – от «Голоса», наша партия несколько внесла. Затем договорились и вышли на компромиссный вариант, который согласовали МВД и Минздрав, примерно 90 депутатов поставили свои подписи под ним. Думаю, что первое чтение мы проголосуем до конца сессии (до 23 июля) или, возможно, в сентябре».

Отдельно он констатировал, что индустрия медицинского каннабиса заработает далеко не сразу после принятия закона.

Как сообщалось ранее, в Верховной Раде разработали совместный законопроект по легализации медицинского каннабиса. Депутаты хотят, чтобы лекарства на основе каннабиса в Украине можно было купить в аптеке по рецепту врача, а их производство наладили внутри страны.

Как известно, в конце января 2021 года Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал легализацию каннабиса в Украине в медицинских целях.