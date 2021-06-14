Диетологи уверяют, что этот чудо-фрукт позволит существенно похудеть даже при условии его применения раз в неделю.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Специалисты в области красоты и здоровья уверены, что употребляя сливу можно похудеть.

Это возможно благодаря полезным свойствам фрукта. Слива содержит много макро- и микроэлементов, витамины А, С, В, Е, железо, кальций, марганец, хлор и много других полезных для здоровья элементов.

Ее влияние на фигуру трудно переоценить. Она нормализует обмен веществ, а как известно именно он играет существенную роль во время похудения.

Для того что бы избавиться от лишних килограммов необходимо раз в неделю делать дни разгрузки. Так следует поступать в течение одного месяца. В такие дни необходимо принимать один килограмм плодов слив и два литра чистой негазированной воды.

По подсчетам, следуя этим рекомендациям можно избавиться от 3 до 4 килограммов за месяц.

Следует помнить, что прежде чем начать процесс похудения, необходимо проконсультироваться со специалистом во избежание возможных осложнений.

Напомним, знаменитая голливудская диета не теряет своей популярности — она основывается не только на эффективности, но и на доступности. Методика похудения по рецептам американских кинозвезд предусматривает исключение определенных продуктов во время похудения, а продолжительность ее составляет не более двух недель.

Добавим, ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта провели масштабное исследование, чтобы установить, как изменяется микрофлора кишечника при краткосрочной изменении диеты . Оказалось, что всего двух недель сбалансированного питания достаточно, чтобы состав микроорганизмов в кишечнике ощутимо изменился.