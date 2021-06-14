В Украине за прошлую неделю (7-13 июня) были вакцинированы от COVID-19 330 375 человек. Первую дозу получили 238 695 человек, 2 дозу — 91 680.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Всего в Украине с начала прививочной кампании препарат получили 1 718 499 человек. При этом считаются полностью привитыми (получили 2 дозы) только 238 798 человек. Остальные — 1 479 701 человек — получили только первую дозу.

Украинцы, которые получили две дозы вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, но это не будет так называемый «иммунный паспорт»/«COVID-сертификат». Его сейчас только разрабатывают в Украине и за рубежом.

В Евросоюзе одобрили свободное перемещение граждан между странами блока. Это возможно в случае полной вакцинации от COVID-19 как минимум за 14 дней до поездки.